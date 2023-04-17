Экология 17 апреля 2023, 14:49 Экологи напомнили дачникам о запрете сжигания мусора

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В РЭО разъяснили, куда выбрасывать ветки и древесину

В Российском экологическом операторе напомнили о штрафах за сжигание отходов на дачном участке и рассказали, как правильно их утилизировать.

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«С приходом весны стартует дачный сезон, и жители России начинают проводить много времени на дачах или в деревне. Хотим напомнить, что согласно статье 20.4 КоАП РФ, за сжигание отходов на своем участке грозит штраф до 15 тысяч рублей. А если выбрасывать их в несанкционированных местах, то до 7 тысяч рублей, согласно статье 8.2 КоАП РФ. Ветки и спиленную древесину необходимо выбрасывать в отдельный контейнер для растительных отходов. Здесь важно, чтобы на вывоз данного контейнера был заключен отдельный договор с региональным оператором или сторонней организацией. Помимо того, что сжигание мусора чревато пожаром, это еще и опасно для здоровья, так как при горении отходов выделяются диоксины и фураны, это канцерогенные химические вещества. Дым может содержать также такие вещества, как ртуть, мышьяк, никель, свинец, кобальт и хром», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

О противозаконной утилизации и несанкционированных свалках можно сообщить в «РЭО Радар». Сообщения передают региональным операторам или муниципальным властям. Сообщить можно через сайт или позвонить по телефону 8 (800) 551-31-20.

Для правильной утилизации растительных отходов дачники могут сделать компост — сами либо обратившись в администрацию садоводческого товарищества. Многие СНТ ставят контейнеры и емкости для сбора листьев и зеленых отходов.

Кроме того, на даче важно продолжать раздельное накопление отходов. Чистое вторсырье можно забрать с собой и выбросить затем в контейнеры для вторсырья.

С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения, касающиеся Правил противопожарного режима, согласно которым разрешается сжигать сухую траву на расстоянии в 15 метров от жилых построек, раньше было 50 метров. Но делать это можно только в безветренную погоду с соблюдением мер предосторожности, поручать присмотр за огнем детям ни в коем случае нельзя.

«Согласно п. 54 изменений, утв. постановлением Правительства РФ от 24.10.2022 № 1885, открытым способом сжигание растительных отходов разрешается в яме, котловане или рве глубиной не менее 30 см, но на расстоянии 15 метров от построек. Диаметр ямы не может превышать метр. При использовании металлической емкости возможно сокращение расстояния до 7,5 метра. У емкости должно быть металлическое твердое основание, а ее объем составлять не более 1 м³. При этом лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны», — отметил директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.