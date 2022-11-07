Экологи начнут определять платежеспособность инвесторов мусорных заводов | 360°

Экология 07 ноября 2022, 12:00 Экологи начнут определять платежеспособность инвесторов мусорных заводов Правительство разрешило Российскому экологическому оператору выполнять эту функцию наравне

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Российский экологический оператор будет предоставлять инвесторам в сфере обращения с отходами, которые планируют реализовывать проекты на основе государственно-частного партнерства (концессий), письма о наличии средств на реализацию проекта наравне с кредитными организациями. Такие изменения приняты в Постановление Правительства РФ от 31.03.2015 № 300. С 2021 года РЭО готов оказывать финансовую поддержку таких проектов в размере до 95% от их стоимости по программе выпуска облигаций на 100 млрд рублей.

«Правительство РФ приняло постановление, согласно которому инвесторы, подающие частную концессионную инициативу, смогут представить справку от ППК о возможности финансирования проекта в объеме не менее 5% от общего объема инвестиций. Ранее такие справки могли представлять только кредитные организации. Теперь наличие средств на реализацию проекта или возможность их получения можно подтверждать при помощи РЭО. Такой документ обязателен для представления концеденту в составе предложения о заключении концессионного соглашения. Принятое Правительством решение существенно облегчит инвестору сбор необходимых документов, так как РЭО зачастую рассматривает концессионный проект к финансированию вместо кредитной организации, а за такой справкой инвестор вынужден был обращаться в банк», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Инвестиционные проекты могут быть профинансированы РЭО за счет средств, полученных от размещения облигаций публично-правовой компании. В декабре 2021 года Правительство приняло решение о субсидировании процентной ставки по облигациям РЭО. За счет размещения облигаций с субсидированным купонным доходом РЭО сможет на льготных условиях профинансировать инвестиционные проекты в сфере обращения с ТКО на общую сумму более 100 млрд рублей. Банк России зарегистрировал Программу выпуска облигаций РЭО 6 декабря 2021 года.