Экология 11 ноября 2022, 11:40 Экологи: лишь 20 тысяч тонн отходов текстиля утилизируется в России Мощностей для утилизации таких отходов в стране на 28 тысяч тонн

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Около 20 тысяч тонн отходов текстиля перерабатывается ежегодно в России, тогда как в стране образуется в год примерно 200 тысяч тон в год. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе.

«РЭО проводит инвентаризацию для формирования реестра легальных переработчиков. По нашим данным, в России образуется около 200 тысяч тонн отходов текстиля, которые подлежат утилизации. При этом официально утилизируется не более 20 тысяч тонн, а мощностей у нас в стране на 28 тысяч. В любом случае для полной утилизации текстильных отходов мощностей не хватает. А ведь это необходимое вторсырье. Например, импорт обтирочной ветоши до февраля составлял около 40%. РЭО планирует провести дополнительную проверку всех мощностей в ближайшее время, также будут разрабатываться меры поддержки этой сферы», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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По данным РЭО, в России действует 15 компаний, которые занимаются утилизацией отходами текстиля, мощностью около 28 тысяч тонн в год. Есть также данные об утилизации примерно 20 тысяч тонн таких отходов. Они основаны на актах об утилизации, которые поступили по итогам 2021 года в Единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров (ФГИС ОИТ).