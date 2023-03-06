Экология 06 марта 2023, 17:44 Экологи и ученые рассказали о максимальном числе циклов переработки отходов

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Ученые выяснили, что переработать ПЭТ можно до 35 раз.

Российский экологический оператор и Пермский национальный исследовательский политехнический университет провели исследование о возможных циклах переработки отдельных видов отходов: гофрокартона, газетной и офисной бумаги; полиэтилена высокого и низкого давления, полипропилена, полиэтилентерефталата, поливинилхлорида, полистирола, АБС-пластика; тарного и листового стекла; резинотехнических изделий, утративших потребительские свойства. Результаты представлены на сайте РЭО в разделе «Энциклопедия цикличной экономики».

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«Нужно понимать, что большая часть отходов не может перерабатываться бесконечно, в том числе из-за процессов, обусловленных изменениями физико-химических свойств материалов при их утилизации. С каждым последующим циклом свойства материала ухудшаются и происходит потеря материала, то есть снижение массы. На определенном цикле это не позволит использовать полученное вторичное сырье для производства новых изделий. При построении эффективной системы обращения с отходами, основанной на принципе максимального вовлечения отходов в хозяйственный оборот, необходимо учитывать как краткосрочную, так и долгосрочную перспективу жизненного цикла отходов, ограниченного количеством циклов их переработки», — сказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В результате исследования были проанализированы основные причины потерь материалов на разных этапах сбора и переработки вторичного сырья с учетом его специфики, построены модели процессов переработки основных видов вторичного сырья, основанные на принципиальной возможности или невозможности устранения потерь, а также его экологической и экономической целесообразности и определено максимальное количество циклов переработки отдельных видов вторичного сырья с учетом требований к их качеству.

Так, например, ученые выяснили, что основные ограничения по количеству циклов переработки ПЭТ связаны с потерями материала в процессе сбора и утилизации, которые позволяют переработать ПЭТ до 35 раз.

Стекло можно переработать неограниченное количество раз, однако необходимо обеспечить оптимальные условия сбора транспортирования, обработки и утилизации отходов стекла, чтобы снизить его потери.

Ухудшение свойств бумаги по длине волокна, разрывной длине, сопротивлению продавливанию и прочности на излом позволяет достигать 5-8 циклов переработки гофрокартона. А учитывая особенности утилизации и выпуска газетной и офисной бумаги (отбеливание), цикличность переработки данных отходов в аналогичные изделия практически отсутствует.

Ввиду деградации материала в процессе утилизации, характеризующейся значительным ухудшением таких свойств, как показатель текучести расплава, ударная вязкость и цвет, рециклинг полистирола ограничен двумя циклами переработки. До пяти раз можно перерабатывать ПНД и ПП, до четырех — ПВД.

Ухудшение таких свойств ПВХ, как термостабильность, прочность при растяжении и цвет, позволяет достигать до пяти циклов переработки, а требования к процентному содержанию вторичного сырья в готовом изделии и вовсе ограничивают переработку ПВХ до четырех циклов. Рециклинг АБС также ограничен четырьмя циклами переработки.

Что касается автомобильных шин, регенерат, получаемый при их переработке использованных, уже в первом цикле имеет свойства ниже, чем у первичного сырья. Однако он может быть использован в количестве 10-20% при изготовлении новых шин. Таким образом, автомобильная резина может быть подвергнута рециклингу лишь однократно.

Системное исследование рынка переработки отходов с учетом циклов переработки материалов впервые проведено Российским экологическим оператором совместно с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом. Ознакомиться с исследованием можно на сайте РЭО.