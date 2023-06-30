Экология 30 июня 2023, 11:58 Экологи и менеджеры компаний объединятся для развития отрасли обращения с ТКО

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Ассоциация «Ресурс» и Ассоциация менеджеров подписали соглашение о содействии развитию отрасли ТКО

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и Межрегиональная общественная организация «Ассоциация менеджеров» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере продвижения проектов и решений в области экологии и рационального природопользования и содействия снижению негативного воздействия на окружающую среду. Подписание состоялось 29 июня на полях конференции «Вызовы 2030: устойчивое развитие регионов».

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«„Ресурс“ подписал соглашение о сотрудничестве с одним из серьезных деловых объединений России, в которое входит множество компаний различных видов услуг и производств, — Ассоциацией менеджеров. При этом на базе созданной РЭО Ассоциации ответственный бизнес уже активно ведет дискуссию с представителями органов власти и общественности о том, какие шаги предпринять для формирования экономики замкнутого цикла. Поэтому данное сотрудничество расширит возможности выполнения поставленных целей в рамках федерального проекта», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«У наших новых партнеров накоплен большой опыт в направлении корпоративной социальной ответственности. Мы как Ассоциации экономики замкнутого цикла рассчитываем расширить перечень наработанных и распространяемых ими социальных инициатив экологическими практиками. Содействовать, чтобы компании учитывали влияние своей деятельности на окружающую среду и применяли корпоративные решения, правила и процессы, нацеленные на удержание не только прибыли и социальных показателей, но и экологических параметров», — прокомментировала подписание Соглашения исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

«Ассоциация менеджеров уже более 20 лет изучает мировые практики устойчивого развития и ESG, популяризирует их и внедряет на территории России. В том числе нами создан комитет по ESG и устойчивому развитию, являющийся ведущей площадкой по данной тематике. Экономика замкнутого цикла — одна из стратегических инициатив Правительства России, принципы ЭЗЦ сегодня занимают ведущее место в глобальной мировой повестке. Уверены, что вместе мы сможем запустить важные проекты и инициативы в области экологии и рационального природопользования, которые будут интересны и нашим членам, и компаниям, с которыми работает Ассоциация «Ресурс», — сказал на церемонии подписания исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

Соглашение предполагает совместное инициирование и продвижение инициатив, направленных на переход к экономике замкнутого цикла, стимулирование повторного использования максимального количества вторичных материальных ресурсов, эффективную защиту внутреннего рынка и российских производителей, содействие в снижении вредного воздействия на окружающую среду, в том числе оценку накопленного вреда,

В рамках соглашения ассоциации будут совместно реализовывать научно-исследовательские программы, проекты и разработки, обмениваться научно-исследовательской информационной документацией и литературой, проводить семинары, конференции и совещания.