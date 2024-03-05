Экология 05 марта 2024, 17:07 Экологи и художники обсудили роль искусства в защите планеты на сессии РЭО РЭО

Читать 360tv в

Российский экологический оператор провел сессию «Экология в искусстве» на Международном фестивале молодежи в Сириусе. Модератором сессии выступил глава РЭО Денис Буцаев, ведущими спикерами стали художники Медерик Тюрей из Марокко, Муну Дезире Коффи из Кот-д’Ивуара и фотограф Чжан Сяо из Китая. Участие в сессии также приняла директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова.

«Мы в РЭО решаем задачи в сфере экологии с помощью современных технологий, но есть и отдельный блок работы, связанный с просвещением и искусством. Потому что мы понимаем, что способны изменить отрасль обращения с отходами, но художники способны на нечто более значимое: своим творчеством изменить отношение людей к проблеме, достучаться до их сердец», — отметил Денис Буцаев.

Реклама

На сессии РЭО объявил о создании арт-группы «Зеленый квадрат», в которую могут войти творцы и экоактивисты со всего мира. Первыми ее членами стали почетные участники ВФМ-2024 — Медерик Тюрей, Муну Дезире Коффи и Чжан Сяо.

Господин Тюрей обратил внимание на роль искусства в формировании эмоций у человека и осознанность молодежи в вопросах экологии.

«Искусство обладает способностью вызывать эмоции, стимулировать самоанализ и создавать глубокое ощущение связи с Землей и экосистемой. Молодое поколение художников гораздо лучше осознает влияние своих работ и то, как мы можем повлиять на принятие значимых мер против изменения климата. Искусство обладает удивительной способностью приковывать внимание», — подчеркнул художник.

Муну Дезире Коффи рассказал о влиянии технологий на современную жизнь, в том числе смартфонов. В своих работах он уделяет этому очень много внимания, использует соответствующие материалы.

Фотограф Чжан Сяо поделился, что начал свой путь, когда работал в газете. Он побывал во многих местах и стал задумываться о личном вкладе в защиту окружающей среды.

В сессии также приняли участие российские художники — основатель проекта «ARТпатруль» Юрий Омельченко и участник арт-школы «Зеленый квадрат» Анастасия Володченко.

Чтобы войти в арт-группу «Зеленый квадрат», необходимо подать заявку на сайте.