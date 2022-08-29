Экологи: 700 млн кг шин ежегодно захораниваются в России

Ситуацию можно исправить с помощью РОП

В Российском экологическом операторе посчитали ежегодный объем переработки автомобильных шин. Каждый год около миллиона тонн автопокрышек становятся отходами, и лишь треть отправляется на переработку. Достичь бОльших объемов утилизации позволило бы совершенствование механизма расширенной ответственности производителей (РОП), указали в РЭО.

«Сейчас производители обязаны уплачивать экологический сбор, но он не покрывает расходы утилизаторов, из-за чего тем невыгодно заниматься сбором и переработкой шин. Из-за этого существует практика, когда автовладельцам приходится даже доплачивать за переработку своих старых шин, в итоге на свалки отправляются отходы, которые могли бы быть переработаны во вторсырье и использоваться еще раз. Изменить это возможно, если полноценно запустить механизм РОП. А пока ежегодно из миллиона образующихся автошин на территории нашей страны максимум лишь треть может быть переработана», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В РЭО уточнили, что объем образования отходов шин составляет порядка миллиона тонн в год, утилизационных мощностей в стране порядка 400 тысяч тонн. Однако, по экспертной оценке участников рынка переработки, утилизируется порядка 150 тысяч тонн.

В РЭО уверены, что если система расширенной ответственности производителей заработает в полную силу, то отработанные автопокрышки перестанут скапливаться уже через полгода-год. А через три-пять лет станет возможным постепенно переработать все скопившиеся за десятилетия старые шины.

Полный рециклинг покрышек, когда резина перерабатывается в резину для использования по прямому назначению, является дорогостоящим и технически сложным процессом. При этом из старых покрышек можно производить покрытие для детских и спортивных площадок. Также старую резину можно утилизировать в нефтепродукты и топливо для цементных предприятий, в газ, схожий по своим свойствам с природным.

«Вторичное сырье, получаемое из отходов шин, является востребованным и представляет ценность при производстве различных товаров и материалов. Так, летом этого года Правительство РФ приняло постановление, подготовленное Минприроды России и ППК РЭО, утвердившее список товаров для госзакупок, к которым будут предъявляться особые „зеленые“ требования, в том числе мягкие покрытия (резиновая плитка, покрытия из резиновой крошки, мягкая кровля или иные гидроизоляционные материалы). Мы видим большой потенциал не только в указанных в постановлении товарах, но и в новых материалах, используемых в строительстве, в частности в дорожном строительстве, например, в производстве модификаторов для асфальтобетона. Помимо устранения несовершенств действующего законодательства (это низкие нормативы утилизации, ставки экологического сбора, борьба с различными махинациями при утилизации), важно создать механизмы, стимулирующие вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот, нужно выстраивать кооперационные цепочки и повышать востребованность вторичных ресурсов», — отметил директор по устойчивому развитию ППК РЭО Игорь Забралов.