Эколог: жизнь без ГМО уже невозможна

Член Экспертного совета при Комитете Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов призвал развивать в стране зеленую энергетику. Эколога процитировало РИА ФАН.

«Если смотреть на развитие зеленой энергетики с точки зрения безопасности России и новых вызовов, безусловно, необходимо как минимум поддерживать и сохранять позиции», — подчеркнул специалист.

По его мнению, жизнь уже невозможна без генно-модифицированных продуктов. Главный вопрос заключается в том, как это будет влиять на людей. Он уточнил, что человек придумал 180 активно используемых элементов. Их них 140 нет в природе.

«Глупо считать, что появятся новые продукты, выращенные без вмешательства человека. Нас на Земле слишком много. <…> Нужно признать, что жизнь без ГМО уже невозможна», — заметил Маликов.