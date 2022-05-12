Эколог Шувалов рассказал, как уменьшить свой экологический след

Заботиться о природе и помогать улучшать экологическую ситуацию на планете может каждый, для этого нужно внедрить в свой образ жизни некоторые полезные привычки. О них RT рассказал эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Нужно следить за тем, чтобы не лить слишком много водопроводной воды, всегда гасить свет, выходя из помещения.

«Кипятить ровно столько воды в чайнике, сколько вам нужно, а не кипятить полный чайник несколько раз на дню, при этом выпивая лишь одну пятую часть», — отметил эколог.

Кроме того, по возможности нужно отказываться от использования автомобиля и как можно больше передвигаться пешком или на велосипеде. Такие привычки в совокупности благотворно влияют на экологию планеты.