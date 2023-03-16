16 марта 2023, 17:10
Эколог Шмидт объяснил появление человеческих микробов на Эвересте
Эколог Шмидт заявил, что туристы принесли человеческие микробы на Эверест
В попытке подняться на Эверест многие туристы оставляют на горе след из микробов. К такому выводу пришли ученые из Университета Колорадо в Боулдере. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на Planet Today.
По словам специалистов, многие микроорганизмы, которые на Эверест приносят люди, способны выдерживать экстремально низкие температуры и бездействовать в таких условиях на протяжении длительного времени. Благодаря исследованиям специалисты смогли лучше изучить экологическое ограничение жизни на Земле.
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«В микробиоме Эвереста застыла человеческая подпись, даже на такой высоте», — рассказал профессор экологии и эволюционной биологии Стив Шмидт.
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Эверест
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