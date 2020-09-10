Эколог рассказал о возможных последствиях масштабных пожаров в США

Эколог Андрей Нагибин рассказал о возможных последствиях масштабных пожаров на Западе США. В настоящий момент горит порядка одного миллиона гектаров в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне.

Уточняется, что местных жителей эвакуируют. По причине возгораний небо в больших городах окрасилось в ярко-красный цвет. Нагибин отметил, что пожары нанесут серьезный ущерб природе. Флора и фауна сможет восстановиться не ранее, чем через 80 лет, пишет ИА Nation News.

«Восстанавливаться природа будет на протяжении 80-100 лет. Только через два-три года начнет что-то прорастать, а через 10-15 лет уже может начаться какая-то жизнь на этом месте», — пояснил специалист.

Эксперт считает, что потушить возгорание на такой площади не удастся даже усилиями большого числа пожарных. По его мнению, в этой ситуации справится только дождь.