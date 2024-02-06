Экология 06 февраля 2024, 15:53 Эколог рассказал о штрафах за несанкционированную свалку яиц в Омске

Читать 360tv в

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что организаторам несанкционированных свалок грозят штрафы до 400 тысяч рублей. Ранее в СМИ распространились сообщения об обнаруженной в Омске свалке яиц.

О несанкционированной свалке яиц в Омске стало известно из опубликованного в соцсетях видеоролика. Помимо экологического вреда, автор записи также возмущается фактом выбрасывания дорогостоящего продукта, цена на который достигала в Омской области 150-170 рублей за десяток.

Реклама

«Это несанкционированная свалка, за которую предусмотрена ответственность. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещает сбрасывать отходы производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления (за исключением отходов животноводства) предусмотрена административная ответственность: штраф для граждан до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до сорока тысяч рублей; для ИП — до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, для юридических лиц — до четырехсот тысяч рублей или приостановление деятельности, как в случае с ИП» — рассказал Денис Буцаев.

По словам гендиректора РЭО, лицо, которое понесет ответственность, установят в ходе проверок компетентные органы. И если будет причинен вред почвам, то на виновника тоже будет наложена административная ответственность. Одновременно такой вред подлежит возмещению в полном объеме в бюджет в рамках гражданско-правового законодательства согласно таксам, установленным Минприроды России.

«Обязанность по ликвидации несанкционированных свалок возлагается на собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, а в случае установления конкретного лица, причинившего вред компонентам окружающей среды, — на такое лицо», — заключил Денис Буцаев.