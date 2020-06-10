Эколог рассказал о проблемах Байкала

Она заявила, что экологическая ситуация стала резко ухудшаться. Это могло произойти из-за сокращения водоохранной зоны. Совсем недавно ее пытались значительно уменьшить.

«Происходит заболачивание, это связано с потеплением, но главная проблема в том, что в Байкале увеличилось количество стоков, слишком мало очистных сооружений, которые не выполняют свою функцию. Нужны современные очистные сооружения», — поделилась эколог.

Помимо этого плохо на состоянии озера сказывается то, что по нему плавают корабли.