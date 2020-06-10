    10 июня 2020, 12:43

    Эколог рассказал о проблемах Байкала

    Анастасия Кременчугская

    Екатерина Удеревская, руководитель проекта «Сохранение озера Байкал», член общественного совета Минприроды, рассказала об экологическом состоянии Байкала. По ее словам, из-за отсутствуя современных очистных сооружений увеличивается количество стоков. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Она заявила, что экологическая ситуация стала резко ухудшаться. Это могло произойти из-за сокращения водоохранной зоны. Совсем недавно ее пытались значительно уменьшить.

    «Происходит заболачивание, это связано с потеплением, но главная проблема в том, что в Байкале увеличилось количество стоков, слишком мало очистных сооружений, которые не выполняют свою функцию. Нужны современные очистные сооружения», — поделилась эколог.

    Помимо этого плохо на состоянии озера сказывается то, что по нему плавают корабли.