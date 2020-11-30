Эколог рассказал о правильной утилизации мусора

Каюмов обратил внимание на то, что при покупке товара стоит подумать о будущем его упаковки.

«Приобретая товар, думайте, куда вы потом денете упаковку, можно ли ее переработать», — отметил собеседник информагентства.

По его словам, перед походом в магазин нужно взять либо тканевую сумку, либо уже купленный пакет. Затем важно разделять мусор на органический и неорганический, а пластик — на перерабатываемый и неперерабатываемый.

«Такие отходы, как полиэтиленовые пакеты, тетрапаки и одноразовая посуда, не будут переработаны. <…> Поэтому от этих упаковок нужно отказаться вовсе», — добавил эксперт.