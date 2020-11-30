Эколог рассказал о правильной утилизации мусора
Председатель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов заметил, что россиянам надо правильно утилизировать мусор, чтобы заботиться об окружающей среде. Эколога процитировало ИА Ura.ru.
Каюмов обратил внимание на то, что при покупке товара стоит подумать о будущем его упаковки.
«Приобретая товар, думайте, куда вы потом денете упаковку, можно ли ее переработать», — отметил собеседник информагентства.
По его словам, перед походом в магазин нужно взять либо тканевую сумку, либо уже купленный пакет. Затем важно разделять мусор на органический и неорганический, а пластик — на перерабатываемый и неперерабатываемый.
«Такие отходы, как полиэтиленовые пакеты, тетрапаки и одноразовая посуда, не будут переработаны. <…> Поэтому от этих упаковок нужно отказаться вовсе», — добавил эксперт.