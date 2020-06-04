Эколог рассказал о минимизации ущерба от ЧП в Норильске

По его словам, «сейчас выбрана правильная методика ликвидации разлива» топлива. Пукалов уточнил, что «активные действия будут продолжаться несколько дней, а процесс рекультивации займет около 2-3 недель».

«Сказать, что произошла суперкатастрофа нельзя. Но многое будет зависеть от действий спасателей. Чем больше они откачают, тем лучше будет ситуация», — заключил эколог.