Эколог рассказал о минимизации ущерба от ЧП в Норильске
Ущерб от техногенной катастрофы в Норильске может быть уменьшен при оперативных действиях специалистов. Так считает эколог Роман Пукалов. Об этом сообщила НСН.
По его словам, «сейчас выбрана правильная методика ликвидации разлива» топлива. Пукалов уточнил, что «активные действия будут продолжаться несколько дней, а процесс рекультивации займет около 2-3 недель».
«Сказать, что произошла суперкатастрофа нельзя. Но многое будет зависеть от действий спасателей. Чем больше они откачают, тем лучше будет ситуация», — заключил эколог.