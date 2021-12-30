Эколог рассказал, как встретить Новый год без вреда для природы
После празднования Нового года обычно остается много мусора, что негативно влияет на экологию. Эколог, член общественного совета Минприроды России Павел Сухонин в эфире «Радио 1» рассказал, как отметить праздник с минимальным вредом для природы.
«Если мы жжем на улице костер — это одно, но если мы в него кидаем пластик — это уже не экологично, потому что при сжигание пластика образуется онкогены и мутагены. Сейчас идет тренд во всем мире на прекращение изготовления пластиковой посуды. По той же самой причине. Жиры, оставшиеся после еды, лучше смывать, а не протирать тряпкой. Если мы выбросим на помойку замасленную тряпку, то температура ее возгорания составит всего 37 градусов», — сказал Сухонин.
Елки после праздников нельзя сжигать — их лучше относить в специальные пункты утилизации, которые есть в городах. А во время застолий нужно постараться обойтись без пластиковой одноразовой посуды. Кроме того, не стоит выбрасывать бутылки с жидкостью — утилизировать можно только пустую тару, написало ИА Nation News.