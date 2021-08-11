Эколог рассказал, к чему приведет разлив нефти у Новороссийска

Эколог Сергей Грибалев рассказал ИА НСН, что если немедленно не ликвидировать разлив нефти у Новороссийска в Черном море, он приведет к экологической катастрофе. Флоре и фауне будет нанесен непоправимый ущерб, а о туризме в Крыму можно будет забыть.

Он пояснил, что на глубине Черного моря находится большое количество сероводорода. Если нефть начнет опускаться на дно, это приведет к необратимым последствиям.

«Если нефть начнет опускаться туда, где сероводород, это все будет превращаться в гранулы. Мало того, что будут происходить химические реакции, так при повышении температуры моря и при перемешивании из-за бури, это все снова пойдет на поверхность, будет заражение всей толщи. При заражении всей толщи моря полностью гибнет вся флора и фауна, причем эти вещества еще и выносятся на берег», — сказал Грибалев.

Нефть затронет и берега моря, уничтожив природу крымских курортов.

«Течение идет как раз к Крыму, доходит практически до Севастополя. Это убьёт богатую природу побережья. Сейчас нужно быстро убрать нефть, чтобы его не унесло на полуостров, иначе мы там получим экологическую катастрофу. Южный берег Крыма со всеми здравницами, курортами, пляжами просто превратится в зону экологического бедствия, непригодную для туризма. Кроме того, рядом с Новороссийском находится небезызвестный Геленджик. Он тоже может пострадать, потому что нефть может выносится на пляжи, пропитывать песок», — объяснил эколог.

Он добавил, что сейчас специальные службы должны максимально быстро локализовать нефтяное пятно, чтобы избежать глобальной катастрофы.