Эколог прокомментировал прогноз ученых из Китая о полугодовом лете

Эколог Денис Букалов прокомментировал прогноз ученых из Китая о том, что к 2100 году лето будет длиться до шести месяцев. Также они заявили, что длительность зимы сократится до двух месяцев, сообщил телеканал «Звезда».

«То, что они сказали к 2100 году, — это совсем скоро. Я сомневаюсь, что на наш век это придется», — поделился мнением специалист.

Как считают китайцы, изменения в климате могут стать причиной катастрофических последствий в экологии, сельском хозяйстве и здоровье людей. Все это может произойти из-за парниковых газов. Букалов заметил, что специалисты со всего мира имеют на этот счет разные точки зрения. Так, некоторые предупреждают о потеплении, а другие говорят о похолодании.

Эксперт напомнил, что Джозеф Байден почти сразу после вступления в должность президента США заявил, что Штаты вернутся к парижским соглашениям о снижении парниковых газов. Букалов заметил, что эта проблема в основном появилась из-за сельского хозяйства. Так, большой объем выбросов идет от отходов жизнедеятельности животных.