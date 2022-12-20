Экология 20 декабря 2022, 15:37 Эколог прокомментировал принятое соглашение о биоразнообразии до 2030 года

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Соглашение о мировом биоразнообразии до 2030 года, которое подписали в Канаде, является положительной динамикой в этой сфере. Однако такое соглашение необходимо было принимать раньше, сообщил «Национальной службе новостей» директор Всероссийского института природы Андрей Пешков.

По мнению эксперта, для данного документа очень важно не повторить судьбу ранее принятого Парижского соглашения.

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Пешков подчеркнул, что подписание документа все-таки важно для общества, однако, население ни в силах изменять климатические процессы.

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