Эколог предположил, как можно улучшить экологию после пандемии

Во время карантина люди увидели способности природы самостоятельно восстанавливаться, рассказал в беседе с NEWS.ru председатель правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин. Однако стремление восстановить экономику в условиях кризиса может сделать картину в экологии хуже прежней.

«Потом нужно будет делать работу над ошибками. Мы еще какое-то время будем дышать чистым воздухом, наслаждаться тем, что животные появились и вода чистая», — заявил Андрей Нагибин.

Он добавил, что уже сейчас необходимо искать возможности, чтобы стимулировать бизнес снижать количество выбросов.

Эколог предложил оставить или ввести удаленную работу на предприятиях, чтобы часть сотрудников оставалась дома и меньше использовала личные авто, чтобы ездить в офисы. Тогда воздух будет чище.

Нагибин отметил, что в России больше 100 тысяч предприятий, которые оказывают вредное воздействие на природу. По мнению специалиста, именно на них нужно обратить внимание. По мнению специалиста, еще один вариант сокращения вредных выбросов — ввести паузы в работе компаний.

«Такой „режим тишины“ необходим. Мы видим, что это идет очень сильно на пользу природе. Иногда необходимо делать такие паузы, чтобы у нас быстренько природа восстановилась», — пояснил Нагибин и добавил, что сейчас на фоне пандемии коронавируса экологическая повестка находится на более высоком уровне.