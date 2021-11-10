Эколог предложил замену срубленным новогодним елкам на городских праздниках

Эколог Дмитрий Артамонов в разговоре с NEWS.ru предложил «самый логичный» вариант замены срубленным елям для городских праздников на Новый год. По его мнению, на площадях каждого города должны расти живые ели.

«Вам ничего не нужно срубать, у вас просто на главной площади растет замечательная елка. На Новый год вы ее наряжаете, все вокруг нее ходят хороводами. Самая правильная традиция. Вам не нужно ничего создавать искусственного, вам не нужно ничего вырубать. Более того, эта елка очищает воздух в вашем городе. Мне кажется это самым логичным», — сказал Артамонов.

Эколог добавил, что для домашнего использования ели выращиваются на специальных фермах, поэтому от их вырубки природа не страдает. А вот для городских праздников часто срубают ценные столетние деревья в лесах.