Эколог предложил при обработке улиц от наледи использовать песок вместо реагентов

В Туле начали обрабатывать улицы ото льда при помощи реагентов. Однако по словам эколога Вадима Баранова, такой вид обработки лучше заменить на песок, поскольку от реагентов может пострадать газон. Об этом сообщила «Тульская служба новостей».

«Раньше снег с реагентами сдвигали на траву, и на этих местах практически не росла зелень», — рассказал эколог.

Он отметил, что в последнее время во время посыпки дорог газон стараются не затрагивать. Однако химические вещества все же стоит заменить на обычный песок, который является абсолютно экологичным. Перемешав его с солью, он станет отличным соперником реагентам.

«Пескосоляная смесь — это наиболее идеальный вариант с точки зрения экологии», — заключил Баранов.