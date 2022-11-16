Экология 16 ноября 2022, 18:55 Эколог посоветовал учесть риски при строительстве бассейна у Крестовского острова

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Эколог Сергей Виноградов обсудил с «Невскими новостями» возможные риски, с которыми связано возведение открытого бассейна в акватории у Крестовского острова.

«Любое строительство в том месте чревато локальным уничтожением биоты (совокупность видов живых существ, обитающих в определенной локации. — Прим. ред.), риском загрязнения Финского залива во время проведения работ», — предупредил специалист.

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Поэтому, по его словам, нужно активное участие общественности при обсуждении проекта на этапе до прохождения государственной экологической экспертизы. Он подчеркнул, что необходимо предусмотреть и оценить все возможные последствия.

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«Например, не будут ли нарушены пути миграции или места нереста рыб, насколько сильным будет негативный эффект от взвеси при строительстве. На этапе эксплуатации объекта один из самых важных вопросов — наличие сточных вод, куда и как будут они отводиться, каков их химический состав», — добавил собеседник издания.