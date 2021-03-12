Эколог посчитал вред от одноразовых масок ничтожным в сравнении с обычными отходами

Одноразовые маски — ничтожная добавка к тому, что человечество производит и выбрасывает каждый день. Поэтому проблема с чрезмерным количеством средств индивидуальной защиты излишне раздута. Так считает главный эколог природоохранного фонда «Верховье» Юлий Добрушин, сообщило ИА Nation News.

«Вряд ли где-то идет учет реального потребления этих одноразовых масок. Я знаю массу людей, которые не меняют маску каждые два часа и пользуются многоразовыми. Это какая-то фантастика», — отметил он.

Кроме того, на общем фоне хозяйственной деятельности человечества количество масок, упомянутое Greenpeace, — ничтожная добавка к отходам. Поэтому эта проблема показалась экологу раздутой.

«При всем моем уважении к Greenpeace, все эти кампании, которые они периодически раздувают, часто бывают высосаны из пальца», — заявил Добрушин.

Эколог напомнил историю с новогодними елками, когда Greenpeace яро поддерживала покупку искусственных деревьев. В компании говорили, что так люди не будут наносить ущерб живой природе. Однако позже выяснилось, что на изготовление этих елок и их утилизацию требуется значительно больше энергии, чем в случае с настоящими. Поэтому теперь Greenpeace ратует за повсеместный переход на живые деревья.

«Это показывает, что часто такие проблемы бывают надуманными», — сказал Добрушин.

По данным Greenpeace, во всем мире каждый день используется около 129 миллиардов одноразовых масок, то есть по три миллиона в минуту. Большинство из них изготовленны из пластиковых микроволокон.