Экология 07 марта 2023, 17:57 Эколог Пинаев рассказал, к чему могут привести вспышки на Солнце Эколог Пинаев заявил, что вспышки на Солнце могут привести к помехам в работе приборов

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Вспышки на Солнце могут спровоцировать геомагнитные бури, а также сбои в работе техники. Такой информацией поделился доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев. Об этом сообщили «Известия».

По словам специалиста, во время вспышки в атмосферу выделяется энергия. Данное явление происходит регулярно и варьируются по своей мощности. Ранее ученые уже фиксировали мощные вспышки, написал RT.

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«Солнечные вспышки часто, но не всегда сопровождаются выбросом корональной массы — вещества из звездной короны», — рассказал Пинаев.

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