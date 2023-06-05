Экология 05 июня 2023, 15:10 Эколог Пешков: заводы снижают концентрацию вредных веществ в реках благодаря ночным выбросам

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Предприятия пользуются хитростью и снижают концентрацию вредных веществ в реках благодаря выбросам в ночное время. Об этом сообщил директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, практикой ночных выбросов вредных веществ в атмосферу пользуются многие заводы. После сбросов мимо очистных сооружений промпредприятия ждут, когда все химические вещества уйдут вниз по течению.

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Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в Волге и Доне специалисты выявили многократное превышение концентрации марганца и аммоний-ионов.