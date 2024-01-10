10 января 2024, 17:54
Эколог Пешков предупредил, что лесам России угрожают китайские предприниматели
Предприниматели из Китая используют опасные химикаты, которые могут угрожать плодородию почв и российским лесам. Об этом НСН рассказал директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог России Андрей Пешков.
Он предупредил, что подход Китая крайне негативно отразится на качество земли. А также назвал действия предпринимателей нахальными и беспардонными.
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«Мы видим, как Китай пытается абсолютно хищнически использовать плодородие наших земель, применяя запрещенные и вообще невероятные по отрицательным и негативным воздействиям химикаты, а потом — хоть трава не расти», — заявил эколог.
Китай
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