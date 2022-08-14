Эколог перечислил топ-7 токсичных предметов в доме

Обычные предметы и мебель могут быть опасны для здоровья. Основатель проекта «Экоразнос» и экоактивист Инесса Генералова назвала «Газете.ru» семь самых токсичных предметов, которые есть в каждом доме.

В первую очередь эколог отметила чеки из магазинов. Их печатают на термобумаге, в состав которой входит опасный бисфенол А или С. Эти вещества пагубно влияют на здоровье и окружающую среду. Их должны перерабатывать отдельно от остального мусора, считает экоактивист. Также вредна фольга для запекания — при нагревании алюминий становится опасным и может привести к неприятным последствиям для здоровья.

В состав освежителей воздуха входят опасные компоненты фталаты, вдыхание которых плохо влияет на здоровье. Также это вещество содержится в ароматизированной туалетной бумаге, предупредила Генералова.

Мебель из ДСП постоянно выделяет в атмосферу вредные компоненты, из которых самый опасный — формальдегид.

«Это один из самых распространенных бытовых загрязнителей, он может вызвать першение в горле, жжение в глазах, тошноту и раздражение кожи», — заявила Генералова.

Также опасны для здоровья тефлоновые сковороды, точнее перфтороктановая кислота (ПФОА) в составе материала покрытия. Также не стоит держать продукты в пластиковых контейнерах, в пластике могут содержаться опасные химические соединения.