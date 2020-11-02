Эколог перечислил положительные эффекты от пандемии коронавируса

За период пандемии коронавируса люди стали бережнее относиться к своей планете. Таким мнением поделился директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

«Мне очень импонирует изменение общего настроя людей. Люди стремятся за город, люди стремятся работать на удаленке и меньше передвигаться на машинах. При этом многие стремятся жить на земле», — рассказал он в интервью радиостанции Sputnik.

Пукалов считает, что если человек навел порядок на земле, то уже не будет ее засорять. Тем не менее есть и негативные стороны. По словам эксперта, стало появляться много мусора. Это одноразовые маски, перчатки, емкости из-под антисептиков. Но положительных моментов все равно больше, уверен эколог.

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