Эколог перечислил положительные эффекты от пандемии коронавируса
«Мне очень импонирует изменение общего настроя людей. Люди стремятся за город, люди стремятся работать на удаленке и меньше передвигаться на машинах. При этом многие стремятся жить на земле», — рассказал он в интервью радиостанции Sputnik.
Пукалов считает, что если человек навел порядок на земле, то уже не будет ее засорять. Тем не менее есть и негативные стороны. По словам эксперта, стало появляться много мусора. Это одноразовые маски, перчатки, емкости из-под антисептиков. Но положительных моментов все равно больше, уверен эколог.
Ранее доктор Евгений Комаровский рассказал, что часто люди с признаками заболевания COVID-19 сдают отрицательный тест на коронавирус. А у некоторых выявляют антитела, хотя болезнь никак себя не проявила. Эксперт считает, что такие странности возникают из-за невысокого качества тестов на коронавирус.