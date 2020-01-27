Эколог перечислил опасности бесснежной зимы

«Если такая зима продолжится до конца сезона, я обещаю, что летом комаров не будет», — предупредил Сааринен. Его слова привел сайт финского издания YLE.

Как объяснил эколог, комары размножаются в заснеженных прудах. Если зимой нет снега, у насекомых нет среды для размножения. Это значит, что у птиц не будет корма, а ведь сезонная миграция пернатых с севера на юг и обратно связана как раз с насекомыми, добавил эксперт.

По его словам, бесснежные зимы создают проблемы не только птицам. Такая погода не идет на пользу ни одному виду. Впрочем, эколог не исключает, что в этом сезоне снег все-таки еще выпадет. Отсутствие снега также может привести к неурожаю некоторых культур. Эколог напомнил, что снежный покров служит источником влаги для почвы, а также сохраняет озимые посевы, храня их от ветров и переохлаждения.

Как рассказал тем временем исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха в ближайшую неделю в центре и на юге европейской части России превысит среднеклиматические показатели. Термометры застынут на отметках выше на 7-10 градусов, чем положено по норме.

В начале недели в Москве ожидается -1…+1 градус. В среду, 29 января, термометры покажут плюсовые значения до +3 градусов. К концу недели в центре России ожидается чередование отрицательных температур и относительного тепла. При этом в середине недели метеорологи не исключили снег и метель.