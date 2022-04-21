Эколог обозначил основные причины природных пожаров

Эколог Сергей Костарев обсудил с изданием Lenta.ru основные факторы возникновения лесных пожаров на территории России.

Специалист заметил, что деятельность человека и сухая погода служат частными факторами возникновения природных возгораний. По его словам, сейчас горит довольно много лесов. Он связал это с необычно теплой и сухой погодой, которая была в начале апреля.

«Люди почему-то считают, что охранять свою деревню, свой поселок можно так называемым самовольным палом, сжигая вокруг траву. На самом же деле они поджигают лес», — цитирует Костарева сайт kp.ru.