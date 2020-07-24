Эколог объяснил, почему высушенное на балконе белье может быть опасно для здоровья

Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев объяснил, почему высушенное на балконе белье может быть опасным для здоровья.

Большая часть россиян старается сушить постиранные вещи на свежем воздухе, а для горожан выходом из ситуации становится балкон. По словам Ястребцева, ткань способна «впитать» в себя ядовитые вещества, которые содержатся в воздухе мегаполисов.

«Сушить на балконе вещи после стирки в условиях городской среды — не самая лучшая идея. Чаще всего у нас квартиры имеют вид на оживленную дорогу или находятся возле нее. Сырое белье за окном будет работать в качестве фильтра. На него будут осаждаться взвешенные частицы», — процитировало специалиста радио Sputnik.

Во сне человек проводит восемь часов, лежит на подушке и вдыхает накопившуюся в наволочке пыль. Эколог пояснил, что длительный контакт с канцерогенами на постельном белье может привести к ухудшению работы легких, а также появлению опухоли.

Он отметил, что сушить вещи на открытом воздухе можно, только если человек живет в экологически чистом районе, а окна его квартиры выходят на зеленый двор.