Эколог объяснил, почему в реке Сейба подскочил уровень цинка и меди. Это опасно?

Работающие на прорванной красноярской дамбе специалисты после проверки выяснили, что ниже по течению реки Сейба огромные превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) взвешенных веществ, цинка и меди. Эколог объяснил «360», откуда могли взяться такие высокие значения.

Сотрудники Роспотребнадзора заявили, что ниже по течению Сейбы, в 500 метрах от прорыва дамбы, уровень взвешенных веществ в 225 раз больше нормы. Цинка — в 7,4, а меди — в 21 раз.

Директор красноярской экологической организации «Плотина» Александр Колотов сказал, что значение 225 по взвешенным веществам не удивительное, так как там была сплошная грязь, отработанная порода, а не вода. Сказать наверняка, откуда в воде цинк и медь, сложно.

Может быть, это [были] отстойники. [Вредные вещества] оседали, оказались на дне. Когда вымыло (после прорыва дамбы — прим.ред) — пошло и попало в реку Александр Колотов.

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По словам Колотова, любые повышенные значения веществ опасны. Ведь ПДК берутся не с потолка, а являются тем пределом, при котором химические соединения негативно воздействуют на человеческий организм. Однако не нужно считать, что при любом контакте с водой, в которой были какие-то вредные вещества, «вы умрете или будут какие-то конвульсии».

Колотов отметил, что самое важно — отсутствие ртути в воде. Ранее владелец прорванной дамбы опроверг применение вещества при добыче золота на золотодобывающем предприятии, передают «Известия».

19 октября в Красноярском крае прорвало дамбу на прииске. Погибли 15 человек, пострадали 44 и еще пятеро пропали без вести. Начальника участка Андрея Еганова арестовали. Он заявил, что ответственен за произошедшее, потому что «недосмотрел».