Эколог назвал возможную причину ЧП на Камчатке
Первый зампред Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов рассказал о возможных причинах экологического ЧП на Камчатке. Об этом сообщила «Политика сегодня».
По словам специалиста, одна из возможных версий — это сейсмическая активность, поскольку в районе были зарегистрированы землетрясения с 15 сентября по 1 октября.
«Они могли сопровождаться выделением вулканических газов. Последние, в свою очередь, могли привести к образованию кислот, а эти кислоты при воздействии могли образовать фенолы. Это объясняет анализ», — обратил внимание Расулмухамедов.
Он напомнил, что такие землетрясения периодически происходят в Японии, на Гавайях и в других местах, где есть вулканическая активность.