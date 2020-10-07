Эколог назвал возможную причину ЧП на Камчатке

По словам специалиста, одна из возможных версий — это сейсмическая активность, поскольку в районе были зарегистрированы землетрясения с 15 сентября по 1 октября.

«Они могли сопровождаться выделением вулканических газов. Последние, в свою очередь, могли привести к образованию кислот, а эти кислоты при воздействии могли образовать фенолы. Это объясняет анализ», — обратил внимание Расулмухамедов.

Он напомнил, что такие землетрясения периодически происходят в Японии, на Гавайях и в других местах, где есть вулканическая активность.