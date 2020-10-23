Названы три причины частых экологических катастроф в РФ

В России в последнее время участились экологические катастрофы. Эколог Дмитрий Лисицин в беседе с «360» назвал несколько причин, по которым техногенные аварии начали происходить чаще.

Лисицин связал ситуацию с тем, в каком состоянии в стране находится государственный экологический контроль и надзор. С момента административной реформы 2000 года эти функции передали министерству природных ресурсов. По словам эколога, ведомство само нуждается в экологическом контроле.

«Независимый экологический контроль у нас с 2000 года в стране отсутствует. Проблемы с этим связанные постепенно накапливались. Сейчас они приводят к тому, что у нас одна за другой следуют тяжелые аварии с большим экологическим ущербом», — подчеркнул Лисицин. Эксперт не исключил усиление и повторение подобных ситуаций.

Второй причиной эколог назвал «устранение и ликвидацию» института государственной экологической экспертизы. До 2004 года, напомнил он, процедура была обязательной для всех средних и крупных промышленных проектов. Она гарантировала отсутствие серьезных экологических рисков и предотвращала различные техногенные проблемы, которые в дальнейшем могут вылиться в экологические.

Халактырский пляж на Камчатке. Источник: РИА «Новости»

«Экспертизу практически полностью ликвидировали: на сегодняшний день она сохраняется только для морских проектов. Для всего, что строится на суше, за очень редким исключением, эта экологическая экспертиза уже не является обязательной», — обратил внимание Дмитрий Лисицин.

Он заметил, что существующий закон об экологической экспертизе «фактически не работает для большинства вредных для природы проектов».

Последней важной причиной участившихся ЧП, по версии эколога, стало отсутствие участия общественности в принятии экологически значимых решений. Лисицин указал на тот факт, что подобное также предусмотрено законом об экологической экспертизе при ее проведении.

Нефтяное пятно в Находке. Источник фото: РИА «Новости»

В акватории Находки на днях зафиксировали обширное нефтяное пятно, площадь которого практически превысила 35 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, загрязнение распространилось от причала ООО «Трансбункер Приморье». На нем пройдет внеплановая проверка. Само нефтяное пятно закрыли боновыми заграждениями, чтобы оно не расползалось дальше.