Эколог назвал причину лесных пожаров

В России снова горят леса — в Якутии, в Сибири, в Карелии. Площадь пожаров достигает рекордных значений. Эколог Алексей Ярошенко рассказал ИА НСН, почему пожары разрастаются настолько сильно и что нужно сделать, чтобы защитить леса в будущем.

Специалист пояснил, что причина пожаров — плохая организация лесного хозяйства. Из-за недостатка лесной охраны и финансирования предотвращать лесные пожары просто некому.

«Люди, которые остались работать в лесном хозяйстве, большую часть своего времени заняты бумагописанием. То есть им не до охраны лесов. И в результате, когда начинает разгораться какая-то крупная гуманитарная катастрофа, оказывается, что своевременно реагировать на нее некому. Просто нет достаточного количества людей, знающих лес, понимающих, как надо обращаться с пожарами, которые могут своевременно реагировать на такие катастрофы», — сказал Ярошенко.

Он отметил, что леса в результате таких пожаров не восстанавливаются. Экосистема из-за ежегодных пожаров становится более примитивной, в ней больше не могут выживать некоторые виды, леса деградируют.

Чтобы этого избежать, государство должно увеличивать финансирование лесного хозяйства.

«Решений довольно много. Самое близкое решение, какое нужно принимать — увеличить финансирование охраны лесов и в целом лесного хозяйства до адекватного уровня. Почему я говорю, что оно самое близкое, потому что финансирование определяется законом о федеральном бюджете, он сейчас разрабатывается. Он будет принят в течение трех-четырех месяцев, и если в нем будет заложено такое финансирование примерно, как сейчас, то катастрофа точно повторится. Гарантированно!», — заключил эколог.