Эколог назвал причину гибели рыб в петербургских водоемах

Эколог Сергей Грибалев обсудил с РИА ФАН проблему мора рыба в водоемах, с которой регулярно сталкиваются петербургские жители.

Грибалев заметил, что речная рыба гибнет в городе в основном после зимы, когда с улиц прямо в Неву сходит вся грязь. «ПолитЭксперт» написал, что загрязняющие вещества накапливаются и растворяются в теплые дни.

«Кроме того, солнечный свет и положительные температуры служат неким катализатором для загрязняющих веществ, особенно нефтепродуктов. Вода становится все более токсичной, от чего происходит замор рыбы», — цитирует специалиста ИА Nation News.

Также он обратил внимание на выбросы загрязняющих веществ.

«Люди в попытке заработка активно кинулись оказывать услуги частного сплава для туристов на катерах. Мы также не раз фиксировали, как появляются радужные пленки вокруг водных транспортных средств», — добавил собеседник информагентства.