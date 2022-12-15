Экология 15 декабря 2022, 03:34 Эколог Леванова назвала способы, которые помогут сохранить природу Эколог Леванова посоветовала обмениваться вещами для помощи экологии freepik

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Для сохранения окружающей среды важно бережно относиться к вещам. Эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова дала советы о том, как бережно относиться к природе. Об этом сообщила Lenta.ru.

Специалист пояснила, что старые вещи можно использовать повторно. Например, зубную щетку можно использовать как ершик для мытья сантехники или же щеточку для очистки обуви. А втулки от туалетной бумаги подойдут для хранения мелких вещей, например, проводов. Кроме того, эколог предложила по несколько раз использовать пакеты, а ношеную одежду применять в быту.

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«Старая дырявая футболка пригодится для вытирания пыли и полов. Воду после мытья овощей и фруктов можно использовать для полива цветов. Пишите на бумаге с двух сторон. Из современных советов, запускайте посудомоечную и стиральную машину только при полной загрузке», — отметила Леванова.

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Классическую бытовую химию лучше заменить на соду или специальные тряпки из микрофибры.