Экология 06 декабря 2022, 13:43 Эколог Леванова дала советы, как приучить себя к более экологичному образу жизни Эколог Леванова посоветовала меньше покупать ненужных товаров Unsplash

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Эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении ШЭР Аида Леванова в разговоре с изданием Lenta.ru рассказала, как начать вести более экологичный образ жизни.

По словам специалиста, в первую очередь следует выработать в себе привычку меньше покупать и больше планировать, а также научиться обходиться без упаковки и пакетов.

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«Экологичный образ жизни начинается у полок в магазине. Раздельный сбор мусора — это прекрасно, но это попытка решить уже существующую проблему, а она заключается именно в количестве отходов», — добавила эксперт.

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Главное правило — это меньше покупать: продуктов, одежды, предметов интерьера, лекарств и других вещей.

В качестве примера она предложила любителям кофе не покупать каждый день новый стаканчик, а обзавестись складной силиконовой кружкой и носить ее в сумке. Тем, кто ходит в спортзал, она посоветовала всегда носить с собой одни и те же бахилы.