Экология 12 июля 2023, 12:31 Эколог Куксин заявил, что торфяные пожары на Урале могут пережить зиму

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Торфяные пожары с каждым годом становятся для Урала все большей проблемой, сейчас появился риск, что они сохранятся даже в условиях зимы. Об этом Ura.ru рассказал учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

По его словам, из-за почвенной засухи, которая продолжается не первый год, снизился уровень грунтовых вод. По словам эколога, сейчас в наибольшей опасности Свердловская, Челябинская, Курганская и Тюменская области. Там уже довольно сильное задымление, которое пока не дошло до городов, хотя такой исход и возможен.

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«Мы знаем, что этих пожаров много, что с ними не получается нормально справиться. Я только что вернулся оттуда. Очевидно, что эти пожары доживут до зимы, возможно, переживут зиму», — сказал Григорий Куксин.

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