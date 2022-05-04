Эколог Куксин рассказал, где возможны токсичные задымления из-за горящих торфяников

Эколог Григорий Куксин рассказал, в каких городах летом может быть сильное задымление из-за горящих торфяников. Об этом сообщила НСН.

Он объяснил, что сейчас пожары возникают из-за сухой травы. Но если их не потушить, к лету ситуация только усугубится. Например, сильное задымление возможно в Тюмени, так как недалеко от города есть огромные болота.

«И таких мест довольно много. Это Новосибирская область. Смоленская, Калининградская, Новгородская», — рассказал Куксин.