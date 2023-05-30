Экология 30 мая 2023, 16:57 Эколог Каюмов объяснил, чем опасно чрезмерное загрязнение воздуха Эколог Каюмов: большего всего пострадают астматики и люди с заболеваниями сердца

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Председатель совета экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов в разговоре с «Ридусом» прокомментировал информацию о том, что в России зафиксировали самое большое число загрязнений воздуха за последние 17 лет.

Эксперт объяснил, что сейчас предприятия фактически освобождены от государственного контроля.

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«Растет количество внештатных ситуаций с пожарами, с утечками, с выбросами загрязняющих веществ. Мы, конечно, можем валить на диверсантов, но далеко не всегда это привязываемо», — добавил эксперт.

Больше всего от загрязнения воздуха будут страдать люди с астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Усугубляет ситуацию тот факт, что после в стране разрешили производить автомобили с двигателями класса ЕВРО 0. А это означает отсутствие экологических требований, резюмировал эколог.