Эколог Ярошенко спрогнозировал длительные и тяжелые лесные пожары в России

Руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко рассказал, что в этом году Россию ждут тяжелые и масштабные лесные пожары. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что из-за текущей политической ситуации проблема пожаров может только усугубиться. В частности, крупные пожары могут произойти даже в регионах с большим населением из-за неправильного распределения финансов отрасли.

«По совокупности факторов, по крайней мере с организационной точки зрения, этот пожароопасный сезон будет тяжелее, с вероятностью в 95%, чем прошлый», — заключил Ярошенко.