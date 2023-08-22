Экология 22 августа 2023, 19:11 Эколог Голик предупредил о серьезных последствиях в случае аварии на «Фукусиме-1»

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В случае аварии на «Фукусиме-1» последствия для экологии могли бы быть очень серьезными. Именно поэтому правительство Японии выбрало сброс очищенной воды. Такой информацией поделился председатель Дальневосточной экологической комиссии Николай Голик. Об этом сообщило ИА НСН.

«Безопасность станции прежде всего, в любом случае. Если произойдет авария, негативные последствия будут гораздо более серьезными, чем сброс воды», — пояснил Голик.

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По словам специалиста, страна придерживается жестких экологических требований. Поэтому она постарается минимизировать ущерб для природы.