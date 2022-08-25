Эколог Фролов заявил о бесполезности марлевых повязок в борьбе с гарью

Многие люди в попытках спастись от гари и дыма используют марлевые повязки. Однако такой способ не помогает в данной ситуации. Таким мнением поделился сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов. Об этом сообщила «Звезда».

По словам специалиста, во время лесных пожаров концентрация вредных веществ значительно превышает нормальные показатели. По этой причине защищаться от дыма стоит в помещении.

«Гарь от лесных пожаров мелкодисперсная, поэтому марлевые маски тут бесполезны. Реально помочь себе только в квартире. Необходимо законопатить щели, увлажнить и ионизировать воздух», — пояснил Фролов.