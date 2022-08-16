Эколог Бондарева посоветовала не купаться в Финском заливе

Вода в Финском заливе начала зеленеть, однако это не останавливает многих людей от купания. Эколог Юлия Бондарев заявила, что плавание в такой воде может быть даже опасным для здоровья. Об этом сообщил сайт mk.ru.

Специалист пояснила, что подобная вода может быть средой для размножения патогенных микроорганизмов. По этой причине людям лучше избегать купания в водоеме.

Однако такое правило не распространяется на животных, так как они обладают большей кислотностью в желудке, передали «Невские новости».