Экология 24 марта 2023, 12:10 Эколог Антон Ястребцев объяснил, опасны ли оставшиеся после зимы реагенты

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С наступлением тепла на улицах нередко можно увидеть горки реагентов, оставшиеся после таяния снега, но в основном они не опасны для человека. Об этом радиостанции Sputnik рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог Антон Ястребцев.

По его словам, оставшиеся после зимы химикаты смывает в ливневки, частично их убирают. При этом они значительно сильно загрязняют почву и выжигают деревья. Эколог отметил, что вдоль дорог можно часто увидеть черные безжизненные стволы. Что касается вреда для человека, химикаты могут быть сильными аллергенами.

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«В апреле большая часть реагентов, оставшихся лежать на земле, засыхает и может подниматься в воздух. Эта взвесь при дыхании может попадать в носоглотку и легкие. Есть несколько исследований, которые говорят, что противогололедные реагенты — аллергены, особенно они опасны для детей и людей, склонных к аллергии», — сказал Антон Ястребцев.

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Потому эколог посоветовал до конца апреля носить на улице медицинскую маску, особенно аллергикам. После того, как остатки реагентов уберут с улиц или их смоет дождями, от аксессуара можно будет избавиться.

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