Экология 12 января 2023, 17:08 Эколог Аида Леванова рассказала, чем можно заменить пластиковую посуду Одноразовую посуду можно заменить алюминиевой

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Многие россияне не задумываются о вреде экологии при покупке и использовании одноразовой пластиковой посуды. Ее безопасной альтернативой может стать алюминиевая посуда, сообщила эколог Аида Леванова в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, на смену пластиковым тарелкам может прийти посуда из алюминия, которая прослужит в пользовании долгие годы.

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Также пластиковые столовые приборы эколог порекомендовала заменить на керамические комплекты.

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