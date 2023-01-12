12 января 2023, 17:08
Эколог Аида Леванова рассказала, чем можно заменить пластиковую посуду
Одноразовую посуду можно заменить алюминиевой
Многие россияне не задумываются о вреде экологии при покупке и использовании одноразовой пластиковой посуды. Ее безопасной альтернативой может стать алюминиевая посуда, сообщила эколог Аида Леванова в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, на смену пластиковым тарелкам может прийти посуда из алюминия, которая прослужит в пользовании долгие годы.
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Также пластиковые столовые приборы эколог порекомендовала заменить на керамические комплекты.
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Экология
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