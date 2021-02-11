Эколавочку из пакетов и песка установили в Симферополе

Первую эколавочку, изготовленную из пакетов и песка, установили в Симферополе. Об этом рассказала директор экопроизводства «Умная SREDA» в Крыму Алла Нырова, сообщило РИА ФАН.

Лавка разработана в рамках отечественного проекта «Умная SREDA» по уникальной отечественной технологии. Ее установили в недавно реконструированном парке «Лидерский» рядом с Домом культуры профсоюзов.

Эколавка сделана из пластиковых пакетов, одноразовой посуды и других пластиковых предметов с добавлением речного песка. Пластик берется II и IV категорий, то есть дробленые ящики из-под фруктов, канистры, полиэтиленовые пакеты и стретч-пленка. Все эти предметы перемешиваются с обычным речным песком, после изготовления на изделие наносится жаростойкая краска.

«Здесь важно отметить, что мы делаем не пластиковые изделия, а полимерпесчаные, это совсем другой материал, в процессе создания которого каждая песчинка обволакивается полимером и получается высокоармированная смесь», — объяснила Нырова.

Такой материал сравним по своим характеристикам с деревом и бетоном. Тем не менее он обладает перед ними преимуществами: не боится солнца, ветра, воды, не трескается на морозе, не нуждается в ежегодной покраске. К тому же, одна скамейка весит около 200 килограммов, что важно для уличной мебели, отметила директор экопроизводства.

Конструкция обладает высокой прочностью, она способна прослужить как минимум в четыре раза дольше обычных деревянных лавочек.

Полутораметровая лавочка стоит 16 900 рублей, а двухметровая — 19 900. Обычные чугунные скамейки обходятся в 15-60 тысяч рублей.

Сломанные лавочки будут отвозить на завод для переплавки. А потом вскоре их можно будет забрать — уже отреставрированными.