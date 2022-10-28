Экодом с пунктом приема вторсырья появился в Тюмени | 360°

Экология 28 октября 2022, 15:38 Экодом с пунктом приема вторсырья появился в Тюмени

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В Тюмени появился первый экодом. Открытие состоялось 27 октября. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на портал Megatyumen.ru.

Здание расположилось в центре города, неподалеку от торгового центра «Гудвин». Сотрудники дома будут проводить для посетителей экологические мастер-классы, семинары, лекции и встречи. Все мероприятия станут бесплатными.

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Также в экодоме можно будет посмотреть фильмы, поиграть в настольные игры, почитать экологическую литературу. Здание станет пунктом приема вторсырья, а также местом обмена книгами.

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